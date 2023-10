Mann attackierte Personen mit Jalousienstange - er entpuppte sich als Einbrecher

In der Nacht auf Dienstag wurde in der Stadt Salzburg eine Polizeistreife im Zuge von Fahndungsmaßnahmen nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Berufsschule von einem Passanten angehalten. Dieser teilte mit, dass ein Mann grundlos mit einer Jalousienstange Personen attackiere. Beim Antreffen des 37-jährigen österreichischen Staatsangehörigen in der Nähe der Salzach ging der Mann mit der Jalousienstange auf die Beamten zu. Er drohte den Polizisten, sie umzubringen. Der 37-Jährige wurde festgenommen. Erhebungen ergaben, dass der Mann sowohl den versuchten Einbruch in die Berufsschule als auch einen weiteren Einbruch begangen hat.

Personen wurden nicht verletzt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.