Ein 49-jähriger Salzburger war am Donnerstag in Wals-Siezenheim mit dem Stutzen von Baumästen beschäftigt. Dabei wurde der auf einer Leiter stehende Mann von einem abgeschnittenen Ast getroffen, verlor die Kontrolle über die Motorsäge und schnitt sich mit dieser in den Oberarm. Ein Kollege des Verletzten leistete Erste Hilfe und rief den Notarzt. Der 49-Jährige wurde ins UKH Salzburg geflogen.

Quelle: SN