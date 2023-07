Mann schoss auf Parkplatz in der Stadt Salzburg mit Schrotflinte in die Luft

Anrainerin holte Polizei - Waffenverbot wurde verhängt.

Ein 48-Jähriger hat am späten Freitagabend auf einem Parkplatz in Salzburg in der Elisabeth-Vorstadt mit einem Gewehr in die Luft geschossen. Eine Anrainerin alarmierte die Polizei, die den Mann auch noch auf dem Parkplatz antraf. Dieser stritt aber alles ab. In seinem Auto wurde jedoch eine Schrotflinte samt Munition gefunden. Über den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot verhängt und er wurde angezeigt, so die Polizei.