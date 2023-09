Mann starb bei Wanderung am Graukogel

Wanderer entdeckten den 71-Jährigen - Suchaktion der Bergrettung mit Hubschraubereinsatz.

Die Bergrettung Bad Gastein wurde am Sonntagmorgen zu einer Suche nach einem vermissten Einheimischen alarmiert. Der 71-jährige Einheimische konnte jedoch nur mehr tot aufgefunden werden.

Sonntagmorgen wurde der Einheimische als vermisst gemeldet. Er war bereits am Samstag zu einer Wanderung Richtung Graukogel aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Verwandte verständigten dann die Einsatzkräfte. Die Polizei fand das Auto des Vermissten, "so konnten wir das Suchgebiet etwas eingrenzen", sagt der Gasteiner Bergretter und Bezirksleiter, Gerhard Kremser. "Er war in diesem Gebiet am Graukogel auch regelmäßig unterwegs." Gut 20 Gasteiner Bergretter durchkämmten das große Suchgebiet, gemeinsam mit fünf Hundeführern und Alpinpolizei. "Gegen Mittag entdeckten drei Wanderer den Toten", so Kremser. Der Mann war im Bereich der Piste bereits gestern - vermutlich nach einem Herz-Kreislauf-Versagen - verstorben. Das Team des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg führte die Bergung durch.