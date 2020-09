Ein 36-jähriger Kraftfahrer wurde von einer Baggerschaufel erfasst und dabei schwer verletzt.

Ein 36-Jähriger hat sich am Montag in St. Michael im Lungau bei einem Sturz in eine vier Meter tiefe Baugrube schwer verletzt. Laut Polizei stand der Lenker eines Betonmischwagens am Rand der Grube, um diese zu besichtigen. Dabei erfasste ihn die Schaufels eines Baggers, der die Grube aushob, an der Schulter. Der Mann stürzte in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber flog ihn ins Spital nach Tamsweg.

Quelle: SN/Apa