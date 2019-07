Mann stürzte in Schacht: verletzt

Ein Montageschacht wurde einem 27-Jährigen zum Verhängnis.

Der Mann, ein Arbeiter einer Reinigungsfirma, war am späten Dienstagnachmittag mit Bodenreinigungsarbeiten in einer Reparaturhalle einer Spedition in Steindorf bei Straßwalchen beschäftigt, als er in den ca. 1,3 Meter tiefen Montageschacht stürzte und sich dabei unbestimmten Grades verletzte. Er wurde kurze Zeit später von seiner Ehefrau, die bei derselben Firma beschäftigt ist, gefunden. Der Verletzte wurde von einem Notarzt versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.

Quelle: SN