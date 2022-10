Mann trat aus Eifersucht einem Salzburger die Wohnungstür ein

Aus Eifersucht hat ein 40-jähriger Österreicher am Freitagabend in der Stadt Salzburg in einem Mehrparteienhaus die Wohnungstür eines 39-Jährigen eingetreten.

SN/christian sprenger Ein 40-Jähriger verletzte Freitagabend einen 39-Jährigen, weil er vermutete, dass dieser eine Affäre mit seiner Frau hatte. (Symbolbild)