Mann verlor in Lawine Ski: Hubschrauber barg Tourengeher in Salzburg

Bei Zweitwohnsitz-Überprüfungen wurden sieben Personen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland nicht angetroffen, obwohl sie sich laut den Einreisebestimmungen in Quarantäne befinden müssten. Am Sonntag …

Militärpolizisten kennen an der Grenze Tirols zu Salzburg keine Ausnahmen. In der Bevölkerung gibt es dafür viel Verständnis, aber auch Kritik. Die SN waren auf Lokalaugenschein zwischen Leogang und Hochfilzen.

Chronik

In der Nacht auf Donnerstag haben einer oder mehrere Autofahrer zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Loipen am Ritzensee in Saalfelden stark beschädigt. Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf …