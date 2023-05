Mann verpasste in Stadt Salzburg Polizistin Schlag auf das Auge

Nachdem ein regungsloser 23-Jähriger Freitagnachmittag im Salzburger Stadtteil Elisabeth Vorstadt wieder zu sich gekommen war, hat er direkt einer Polizistin mit der Faust auf ein Auge geschlagen.

Sie wurde so schwer verletzt, dass sie ins Spital musste. Der Mann war vor einem Mehrparteienhaus in der Wiese gefunden worden. Polizisten brachten ihn in die stabile Seitenlage. Als der Syrer das Bewusstsein wiedererlangte, wurde er aggressiv. Er wurde festgenommen, so die Polizei.