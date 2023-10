Mann bei Waldarbeiten von Baum getroffen und verletzt

Am Samstag Mittag wurde ein 60-Jähriger bei Waldarbeiten nach einem Sturmschaden im Gemeindegebiet von Göriach zu unbestimmtem Grade verletzt.

Wie es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg heißt, hatte sich ein unter Spannung stehender Baum gelöst und den 60-Jährigen am Körper getroffen. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Tamsweg geborgen, vom Notarzt erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen.