Mann wollte in geparkte Autos eindringen

Weil ein Mann versuche, in geparkte Autos einzudringen, wurde eine Polizeistreife am Samstag nach Salzburg-Lehen beordert. Tatsächlich konnten die Polizisten beobachten, wie ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Tulln am Türgriff eines Wagens zog und versuchte, diesen zu öffnen. Darauf angesprochen gab sich der Mann als Fahrzeugbesitzer aus. Eine Überprüfung ergab Gegenteiliges. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Der stark alkoholisierte Niederösterreicher wurde laut Bericht den Beamten gegenüber aggressiv und verlangte, seinen Rechtsanwalt konsultieren zu dürfen. Weil er sein Handy nicht finden konnte, nahm er fälschlicherweise an, die Polizisten hätten es beschlagnahmt. Daraufhin attackierte er die Polizisten mit einem versuchten Faustschlag. Bei der anschließenden Festnahme wurde ein Beamter unbestimmten Grades am Bein verletzt.

Bei der Durchsuchung wurde das Mobiltelefon in der Hosentasche des Mannes gefunden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht und wird wegen versuchten Diebstahls, Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.