Mann wurde aus Felswand geborgen

In einer senkrechten Felswand am Adneter Riedl konnte ein Mann nicht mehr weiter. Er musste aus zwölf Metern Höhe geborgen werden. Das teilte die Polizei am Sonntag in einer Aussendung mit. Der an einer Beeinträchtigung leidende Mann habe angegeben, er habe sich vergangen und nicht mehr weitergewusst. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag alarmiert. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hallein, die Bergrettung Hallein, das Rote Kreuz und die Polizei Hallein.