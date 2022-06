Mann zog Druckluftwaffe im Zug nach Salzburg: Bahngleis musste geräumt werden

Ein 55-jähriger Bosnier zog im Zug aus Zürich eine vermeintliche Waffe. Mitreisende meldeten dies. Die Polizei sperrte in Salzburg ein Bahngleis ab. Auch am Freitag kam es zu einem Einsatz am Hauptbahnhof.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Zwischenfall am Salzburger Hauptbahnhof. In einem Zug aus Zürich haben drei Reisende einen Mann beobachtet, der eine vermeintliche Schusswaffe gezogen hatte. Sie fühlten sich bedroht und meldeten den Fall. Daraufhin warteten die Polizeibeamten am Salzburger Bahnhof auf das Eintreffen des Zuges und räumten den entsprechenden Bahnsteig. Denn: Zunächst sei die Echtheit der Waffe nicht festzustellen gewesen.

Der Mann - ein 55-jähriger Bosnier - wurde nach Eintreffen des Zuges in Salzburg festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Beamten eine Softair-Waffe - also eine Druckluftwaffe, die in Österreich nicht unter das Waffengesetz fällt. Der alkoholisierte Bosnier habe bei der Einvernahme angegeben, dass er diese Waffe "nur jemandem zeigen wollte". Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.

Auch am Freitag kam es zu einem Einsatz der Polizei am Bahnhof. In einem Railjet in Richtung Budapest befand sich eine Gruppe Ukrainerinnen und Ukrainer. Von den ÖBB heißt es, dass die 30 Personen keine Fahrkarten gehabt hätten und zudem auf reservierten Plätzen gesessen seien. Deswegen hätten die Zugbegleiter die Polizei am Salzburger Hauptbahnhof hinzugerufen. Schlussendlich dürfte es sich jedoch um ein Missverständnis gehandelt haben. "Die 30 Personen aus der Ukraine hatte alle eine Fahrkarte", sagt Polizeipressesprecherin Karin Temel. Die Beamten seien deshalb nicht weiter gefordert gewesen.