Mann zog Federdruckwaffe im Zug nach Salzburg: Bahngleis musste geräumt werden

Ein Betrunkener zog im Zug aus Zürich eine vermeintliche Waffe. Die Polizei sperrte am Salzburger Hauptbahnhof ein Bahngleis ab. Auch am Freitag kam es dort zu einem Einsatz.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Vorfall am Salzburger Hauptbahnhof. In einem Zug aus Zürich haben drei Reisende einen Mann beobachtet, der eine vermeintliche Schusswaffe gezogen hatte. Die Schweizer fühlten sich bedroht und verständigten den Zugbegleiter. Dieser wiederum alarmierte die Polizei. Die Beamten warteten gegen 21 Uhr am Hauptbahnhof auf das Eintreffen des Zuges und räumten den entsprechenden Bahnsteig. Denn: Zunächst sei die Echtheit der Waffe von den Mitfahrenden im Zug nicht festzustellen gewesen.

Betrunkener Bosnier wurde vorläufig festgenommen

Der Mann - ein 55-jähriger Bosnier, der in Wien lebt - wurde nach Eintreffen des Zuges in Salzburg von der Polizei kontrolliert. Bei der Personendurchsuchung fanden die Beamten eine Softair-Waffe. Das ist eine Federdruckwaffe, die einer echten Waffe täuschend ähnlich sieht. Sie fällt in Österreich nicht unter das Waffengesetz. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Bosnier vorläufig fest. Verletzt wurde niemand. Bei der Einvernahme am Freitag gab der 55-Jährige an, dass er die Softair-Waffe "nur jemandem zeigen wollte". Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.

Ukrainer ohne Sitzplatzreservierung

Auch Freitag kam es zu einem Polizeieinsatz am Hauptbahnhof. In einem Railjet, der in Richtung Budapest unterwegs war, befand sich eine Gruppe Ukrainerinnen und Ukrainer. Von den ÖBB heißt es, dass die Zugbegleitung zunächst davon ausging, dass die Personen keine gültigen Fahrkarten mit sich führten und auf Plätzen saßen, die andere Reisende reserviert hatten. Sie seien aufgefordert worden, den Zug zu verlassen. Weil sie dem nicht nachgekommen sind, verständigten die Zugbegleiter in Salzburg die Polizei. Die Beamten konnten schließlich feststellen: Die Ukrainerinnen und Ukrainer hatten sehr wohl gültige Fahrscheine. Den Zug mussten sie dennoch verlassen. "Die Personen hatten keine Sitzplatzreservierung. Der Zug war aber zu 100 Prozent ausgelastet", heißt es von einem Sprecher der ÖBB. Man werde den Fall intern noch einmal untersuchen. Außerdem rate man Fahrgästen - gerade über Pfingsten -, ihre Sitzplätze im Zug zu reservieren.