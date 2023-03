Mannschaftsarzt von Eintracht Frankfurt eröffnete in Salzburg ein Gesundheitszentrum.

Ein Team aus sieben Ärztinnen sieben und Ärzten, acht Physiotherapeutinnen und -therapeuten, zwei Sportwissenschaftern, vier Yogalehrerinnen sowie einem Bewegungstherapeuten und einer Ergotherapeutin stehen Patientinnen und Patienten auf Wahlarztbasis zur Verfügung. Eingesetzt wird auch ein Anti-Schwerkraft-Laufband, das es Patienten dank Nasa-Differenzialdrucktechnologie ermöglicht, ihr Körpergewicht beim Training um bis zu vier Fünftel zu reduzieren.

Seit Sommer 2022 ist Fabian Plachel (32) Mannschaftsarzt von Eintracht Frankfurt. Die Gesundheitsbetreuung, die er aus dem Spitzensport kennt, will er jetzt "für jedermann zugänglich machen". Vor seinem Engagement bei der Eintracht war der Orthopäde und Unfallchirurg zwei Jahre für Union Berlin tätig. Beide Vereine führen die Verletzungsstatistik der Vereine in der deutschen Bundesliga an - im positiven Sinn. Mit nur 9,1 durchschnittlichen Ausfallstagen pro Spieler lag Union Berlin zur Winterpause auf Platz eins, gefolgt von der Eintracht mit 16,38 ...