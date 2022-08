Kampfjets üben und werben am Wolfgangsee

Eurofighter fliegen an zwei Tagen Manöver knapp 300 Meter über der Wasseroberfläche - und machen bei der Scalaria noch Werbung für die Airpower in Zeltweg.

Am Mittwoch (11 Uhr) und am Samstag (19.40 Uhr) trainieren die Eurofighter der Luftstreitkräfte des Bundesheeres Flugmanöver im Gebiet des Wolfgangsee. Es werden an den beiden Terminen jeweils zwei Überflüge, einmal langsame und einmal schnelle Fluggeschwindigkeit in niedriger Höhe (300 Meter Flughöhe) stattfinden. In der Region wird es deshalb zu einer kurzfristigen erhöhten Lärmbelastung kommen.

Das Training sei unverzichtbar für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung, teilte das Bundesheer mit. Die Überflüge finden am Samstag aber auch im Rahmen der Veranstaltung "Living Legends of Aviation 2022", in der Scalaria in St. Wolfgang, statt und sind somit auch Werbung für die "Airpower22" am 2./3. September in Zeltweg/Steiermark.