Manuel Horeth: "Mentale Umarmungen sind eine tolle Geschichte"

Ausgangsbeschränkungen, Arbeitslosigkeit, Terror: Das Sorgenpaket ist für viele Menschen schwer geworden. Mentaltrainer Manuel Horeth gibt Tipps, die helfen, den Alltag leichter zu bewältigen.

Herr Horeth, wie können Menschen trotz aller Widrigkeiten in Balance bleiben?Manuel Horeth: Schritt eins ist: Alles Negative aus dem Kopf kriegen. Rausgehen in die Natur, in den Wald, auf den Berg, sporteln. Variante zwei ist Braindumping, das Gehirn entleeren. Man schreibt alle negativen Gedanken auf ein Papier und geht dann die Liste durch: Worüber ärgere ich mich, welche Sorgen habe ich, mit welchen Gedanken betrachte ich meine Zukunft. Ich kann bei jedem Gedanken eine Lösung dazuschreiben. Nach dieser Verschriftlichung fühlen ...