Marcel Hirscher sucht "Helden von morgen"

Landtagsabgeordneter Hans Scharfetter bekräftigte: "Die Gesellschaft hat sich verändert, Skifahren ist auch bei uns nicht mehr selbstverständlich. Und wer als Kind nicht damit in Berührung kommt, dem ist es später sehr schwer zu vermitteln." Für Hirscher ist dabei auch die Leistbarkeit ein zentrales Thema: "Ich bekomme das ja bei Freunden mit, was so ein Skitag kostet. Das können sich schon lang nicht mehr alle leisten, selbst wenn sie damit aufgewachsen sind, selbst wenn sie gut verdienen."