Marcel Hirscher: Kaspressknödel zur Belohnung

Es heißt Abschied nehmen aus Pyeongchang. Für jene, die Marcel Hirscher und all die anderen Stars während der aufregenden Tage kulinarisch stärkten, gab es eine besondere Überraschung: Marcel besuchte die guten Geister in der Küche des House Austria.

Olympiamedaillen schätzt er sehr. Aber Kaspressknödel liebt er. Deshalb wurde Marcel Hirscher beim abschließenden Besuch vor der Heimreise in House Austria in Pyeongchang mit seiner Lieblingskost verwöhnt. Es waren Kaspressknödel à la Christian Meilinger. Der aus St. Johann im Pongau stammende Spitzenkoch bereitete "Kaspressknödel à la Meili" zu. Das Rezept bleibt sein Geheimnis. "Ich habe diese Zeit hier enorm genossen. Es war wunderbar mit so vielen guten und beseelten Köchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammenzuarbeiten." Meilinger verglich die Situation sportlich: "Es war wie der Job in einem super Fußballteam, in dem jeder für jeden da ist."

(SN)