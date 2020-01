Marcel Hirscher soll beim Zeller Eisrennen im Skijöring starten

Die Eisrennen auf dem Zeller See in den 1950er- und 1960er-Jahren sind noch heute legendär. Auch die Neuauflage vor einem Jahr unter dem Namen GP Ice Race war ein großer Erfolg. An den beiden Tagen kamen rund 10.000 Zuschauer. Deshalb findet das Eisrennen auch heuer wieder statt, und zwar am 1. und 2. Februar. Gefahren wird nicht mehr auf dem See, der immer weniger Eis hat, sondern auf einem künstlich angelegten Eisring in Schüttdorf.

Was die historischen Rennen und die Neuauflage verbindet ist unter anderem der Name Porsche. Ab 1952 hießen die Veranstaltungen Porsche-Gedächtnisrennen. Heute ist Ferdinand Porsche mit seinem Geschäftspartner Vinzenz Greger Veranstalter des Ice Race. "Wir organisieren Events", sagt Porsche. "Das Ice Race war unser erster großer. Am Anfang war es nur ein Traum. Wir sind sehr froh darüber, dass es so ein Erfolg wurde." Dafür sorgen neben spektakulären Rennen auch prominente Namen. Der ehemalige deutsche Formel 1-Fahrer Hans-Joachim Stuck sagte am Donnerstag, dass er seinen March-Cosworth 714 in Jägermeister-Lackierung von 1976 bringen und erstmals auf Eis fahren wird. Dieses sei bereits 30 Zentimeter dick, so Porsche. "Gemacht wird es ganz altmodisch mit einem Traktor und einem Fass. In der Nacht gefriert es."

Ein Höhepunkt der Eisrennen waren immer die Bewerbe im Skijöring, bei denen ein Skifahrer hinter einem Auto gezogen wird. Dabei sollen laut Ferdinand Porsche heuer auch Marcel Hirscher und sein langjähriger norwegischer Konkurrent Aksel Lund Svindal starten. Beide verbindet eine Partnerschaft mit der Firma Porsche. Insgesamt 150 Teilnehmer sind für die Rennen gemeldet. Als Rahmenprogramm widmet man sich in Zell am See heuer die ganze Woche dem Therma Eis. Unter anderem gibt es große Schnee-Skulpturen auf der Schmittenhöhe zu sehen.

Am Donnerstag wurde eine Gondel der Areitbahn im Ice-Race-Design enthüllt. Als Anerkennung für den Mut und die Initiative, sagt Schmitten-Chef Erich Egger. Mitveranstalter Vinzenz Greger: "Die Unterstützung in der Region ist super. Alle haben uns zugeredet, dass wir das Rennen wieder machen."