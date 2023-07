Marco Handlbauer träumt von einer Karriere in der Musik

"A Ledane braucht an bärigen Schuah - a Madl an Bergbauernbua", singt Marco Handlbauer in seinem Lied "Bergbauernbua". Der 24- jährige Mühlbacher arbeitet an seinem Traum, Musiker zu werden - dafür plant er auch ein großes Vorhaben.

Angefangen hat für den gebürtigen Oberösterreicher alles mit neun Jahren: "Damals begann ich, Harmonika zu spielen. Vor allem, weil das Instrument meinen Großeltern immer gut gefallen hat. Dann spielte ich für mehrere Jahre. Bis ich mit 15 Jahren - wie es halt oft ist - die Musik gegen Freunde und das Fortgehen tauschte. Losgelassen hat mich die Leidenschaft aber nie und daher legte ich mir im August 2021 wieder eine steirische Harmonika zu und begann wenig später, Lieder zu schreiben. Schnell bemerkte ich, dass diese Lieder nicht nur mir gefallen, und kontaktierte einen Produzenten, der mit mir mein Debütlied ,Vergangenheit', das im Sommer 2022 erschien, aufnahm", erinnert sich Handlbauer. Seine Musik beschreibt der Künstler als Austropop mit mal mehr, mal weniger volkstümlichen Elementen.

Der Traum vom Dasein in der Musikwelt

Doch für seine Leidenschaft zahlt Handlbauer auch einen Preis: "Derzeit ist die Musik noch kein finanzielles Standbein. Neben meiner derzeitigen Arbeit als Baggerfahrer widme ich aber jede freie Minute der Musik - ganz aus dem Kopf bekomme ich meine musikalischen Vorhaben aber nie."

Eines seiner Unterfangen wird den 24-Jährigen über 800 Kilometer durch einige Bundesländer Österreichs führen. "Ich glaube, um sich von der Flut an österreichischen Musikern abzuheben, braucht es etwas Besonderes. Von der Firma CNH Industrial GmbH, die ihren Sitz in St. Valentin in Niederösterreich hat und mir für mein dreitägiges Abenteuer einen Traktor der Marke Steyr leiht, geht es auf zum Hochkönig nach Mühlbach. Am Tag darauf fahre ich mit einer maximalen Geschwindigkeit von ungefähr 50 km/h von dort aus ins Tonstudio im steirischen Kapfenberg und anschließend zu einem Auftritt nach Bad Loipersdorf. Dort hoffe ich, mit der Harmonika um die Schulter auf dem Traktor stehend einzufahren und somit einen eindrucksvollen Auftakt für das Konzert zu schaffen", malt sich Handlbauer, der durch seine Jugend auf einem Bauernhof eine leidenschaftliche Verbindung zum landwirtschaftlichen Gefährt entwickelte, bereits aus.

Und auch für den Rest des Jahres hat der Pongauer noch einiges vor: "Neben Auftritten werde ich drei weitere Lieder veröffentlichen. Das erste kommt Mitte August und wird ,3000 Liter' heißen. Gemeinsam mit meinem Produzenten feile ich unaufhörlich an meiner Musik und es wird sicher auch mehr Nachschub kommen. Denn es ist mein Traum, von der Musik leben zu können. Dafür gebe ich nun auch Vollgas."

Eins darf bei den Auftritten des aufstrebenden Musikers niemals fehlen. "Auf der Bühne gehören für mich meine Tiroler Juchten von Pfanner einfach dazu. Ich komme aus dem Holz und darf jetzt auf der Bühne stehen. Dabei will ich auf keinen Fall meine Ursprünge vergessen und daher folgen mir meine Schuhe auf Schritt und Tritt", schmunzelt der 24-Jährige.

Am Hochkönig seine Heimat gefunden

Überhaupt in den Pongau verschlagen hat es den gebürtigen Oberösterreicher durch seine Arbeit. "Vor gut fünf Jahren führte mich der Weg nach Mühlbach, wo ich mich auf Anhieb wohlfühlte. Meine Mutter war schon aus Salzburg, also war mir das Land nicht komplett fremd. Mir gefällt es am Fuße des Hochkönigs wunderbar, ich würde nicht tauschen wollen und kann mir auch nicht vorstellen, woanders zu leben", verrät Marco Handlbauer abschließend.