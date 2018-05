Margarethe Fröhlich feiert ihren 107. Geburtstag

Die Leogangerin ist eine Frohnatur - und betreibt täglich Gehirnjogging.

Geht es ums Singen, Turnen, Schnapsen, Watten oder Rommé-Spielen, ist Fröhlich sofort dabei. Bei einem aber ist sie strikt: Keinen Tag verpasst sie ihre mentalen Übungen, zählt von 1 bis 1000 und zurück. "Ich möchte ja geistig fit bleiben", sagt sie mit Freude anlässlich ihres 107. Geburtstags am Dienstag, 29. Mai.

Diesen feiert sie im Kreise ihrer großen Familie: mit den zwei Töchtern, drei Enkeln, neun Urenkeln und zwölf Ururenkeln sowie den Pflegekräften, die sie im Wohnhaus Prielgut so wunderbar umsorgen. Bekommt sie Besuch, plaudert sie heute noch gerne über Tagespolitik und Alltagsleben. Spricht man sie auf ihr Gedächtnis an, läuft sie zuweilen zur Hochform auf und rezitiert Klassiker, wie Schillers "Glocke". Ganz leicht kommen ihr da die Verse über die Lippen. Ja, leben würde sie schon noch gerne ein Weilchen, sagt sie und schaut dabei demonstrativ in Richtung Himmel. "Der dort oben wird schon wissen, was er mit mir vorhat", meint sie dann und zeigt ein umwerfend fröhliches Lächeln. Die Leogangerin ist nicht nur wach und lebenslustig. Sie ist auch schick angezogen und schön frisiert. Schließlich hat sie über Jahrzehnte mit ihrem Mann Leopold den Friseurbetrieb Fröhlich in Leogang geführt. Als der Gatte 1973 starb, übernahm Tochter Gertrude das Geschäft.

Das Kaiserreich neigt sich dem Ende zu. Zwei katastrophale Kriege stehen den Menschen bevor. Danach kommen Friede, Aufschwung, Demokratie. In Fröhlichs Geburtsjahr 1911 läuft das Passagierschiff "Titanic" vom Stapel. Roald Amundsen erreicht als erster den Südpol. Im Deutschen Museum in München wird der weltweit erste Fernsehapparat ausgestellt. Im Pinzgau, der späteren Heimat Fröhlichs, nimmt die erste Postautobuslinie von Saalfelden nach Lofer ihre Fahrt auf.

Von der neuen, aufregenden Mobilität bemerkt Margarethe, das jüngste von 16 Kindern in St. Veit an der Glan in Kärnten, wenig. Alle Wege läuft die geborene Traußnig zu Fuß. In der beengten Wohnung gibt es keinen Strom, kein Wasser, keinen Radio. Dafür Kinder, die oft Hunger haben, gerne auf Strohsäcken hüpfen, sich Spiele ausdenken. Wenn Mutter Cäcilia die gepflückten Beeren ihrer Sprösslinge einkocht, drängeln diese um den Holzherd. Ein jeder will aufschlecken, was an Süßem über den Topfrand spritzt. Arm sei man sich nie vorgekommen, aber oftmals dem Schicksal ausgeliefert, erinnert sich Fröhlich.

Nur zehn der Traußnig-Kinder erreichten das Erwachsenen-Alter, und Bruder Georg wird im Ersten Weltkrieg in einem U-Boot versenkt. Vater Georg, von Beruf Schaffner, stirbt, als Margarethe gerade erst fünf ist. Das erste Fleisch kostet sie kurz vor der Ausschulung, zu Hause gibt es meist Polenta und Erdäpfel.

In Klagenfurt macht sie die Friseurlehre. Danach verschlägt es sie in den Pinzgau, wo sie zunächst im Friseurgeschäft ihres Bruders arbeitet. Dort ist der gebürtige Oberösterreicher Leopold Fröhlich ihr Kollege - und nach der Heirat 1938 ihr Ehemann.