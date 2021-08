Maria Alm: 54-jähriger Urlauber stirbt nach Herzinfarkt bei Bergfahrt mit E-Bike

Am Donnerstag klagte ein 54-jähriger Deutscher während einer Fahrt mit dem E-Bike über ein Stechen in der Brust. Die Reanimationen durch die Rettungskräfte blieben erfolglos.

Ein 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger fuhr am Donnerstag mit seiner gleichaltrigen Lebensgefährtin mit dem E-Bike in Maria Alm im Pinzgau auf einem Güterweg in Richtung Schreineralm. Auf einer Höhe von etwa 1590m klagte der Mann gegenüber seiner Lebensgefährtin über Schmerzen im Brustbereich. Sie stiegen vom Rad ab und gingen zu Fuß weiter bergauf. Nachdem er sich für eine Rast niedergelassen hatte, verlor er das Bewusstsein. Drei Mitarbeiter der Hochkönig Bergbahnen wurden auf das Geschehen aufmerksam und begannen mit der Reanimation der leblosen Person. Ein Notarzthubschrauber wurde angefordert, doch auch der Notarzt konnte nur noch den Tod wegen Herzinfarkts bei dem 54-Jährigen feststellen. Der Leichnam wurde anschließend in das Tal geflogen.