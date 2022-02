Maria Alm: Ärger rund um den Weg zum Naturdenkmal Triefen in Hinterthal

Der Triefenfall in Hinterthal ist im Winter nur mehr auf einer Seite der Urslau auf präparierter Spur erreichbar. Tourismusverband und Gemeinde erzielten mit dem Grundbesitzer keine Einigung.

Eigentlich ist es ein idyllisch gelegener Rundwanderweg, der an schönen Tagen von Hunderten Personen frequentiert wird. Doch neuerdings spießt es sich. Der Fußgängerverkehr zum Naturdenkmal "Triafnfall" wird nur mehr auf eine Spur gelenkt - zumindest was die Präparierung und offizielle Ausweisung als Winterwanderweg betrifft. "Es ist schon von vielen mit Bedauern festgestellt worden. Einheimische und Stammgäste fragen, warum das so ist. Leider ist in diesem Fall kein Übereinkommen mehr mit dem Grundbesitzer erzielt worden", sagt Bürgermeister Hermann Rohrmoser (SPÖ). Vorrangig ...