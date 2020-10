Maria Alm: Arbeiter erlitten Stromschlag - 30-Jähriger reanimiert

Am Donnerstagnachmittag kam es in Maria Alm zu einem schweren Arbeitsunfall.

Laut Polizeiangaben erlitt ein 30-jähriger Arbeiter beim Schneiden einer Hecke auf einer Aluleiter einen Stromschlag. Der Mann war laut Polizeibericht mit der Heckenschere in eine Stromfreileitung geraten. Der Grundstücksbesitzer alarmierte die Rettung und begann mit der Reanimation des Mannes. Der Schwerverletzte wurde später mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen. Ein 40-jähriger Arbeitskollege, der die Leiter hielt, auf der der 30-Jährige stand, wurde ebenfalls verletzt. Der Mann wurde ins Spital nach Zell am See gebracht. Das Arbeitsinspektorat ermittelt.

Quelle: SN