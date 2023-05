Maria Alm: Einschleichdiebe überrumpelten 75-Jährige in ihrer Wohnung

Die Polizei fahndet im Pinzgau nach einem unbekannten Pärchen nach einem Einschleichdiebstahl in Maria Alm. Das Duo war mit Schmuck entkommen.

Der Mann und die Frau waren am Donnerstag kurz vor 14 Uhr über eine offenstehende Hintertür in ein Wohnhaus in Maria Alm eingedrungen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 75-jährige Bewohnerin im Badezimmer.

Als die Frau das Bad verließ, stieß sie auf die beiden Täter. Der Mann und die Frau bettelten daraufhin in gebrochenem Deutsch aufdringlich um Geld, sodass die Pensionistin nicht gleich erkennen konnte, dass im Schlafzimmer eine Schublade offenstand, aus der Schmuck in bisher unbekanntem Wert gestohlen worden war.

Den Diebstahl entdeckte die Geschädigte erst, nachdem das Pärchen das Haus verlassen hatte. Der Mann und die Frau werden beide zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben, eher klein gewachsen, dunkle Haare, dunkler Teint. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher negativ.