Maria Alm: Gruppe aß Cannabiskuchen, 37-Jährige ins Spital gebracht

Eine Gruppe von Deutschen im Alter von 36 bis 42 Jahren hat in der Nacht auf Samstag in Maria Alm in einem gemieteten Appartement selbstgemachten Cannabiskuchen gegessen. Nach einiger Zeit klagten alle über diverse körperliche Beschwerden. Eine 37-Jährige geriet in Panik und verständige die Rettung. Sie wurde von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes in das Krankenhaus Zell am See gebracht, berichtete die Polizei.

SN/christian Sprenger