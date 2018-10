Maria Alm holte sich als Gastgeber den Schnalzer-Titel

1500 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen zum 25. Ruperti-Landespreisschnalzen nach Maria Alm. Den Gesamttitel und den Jugendbewerb holten die Schnalzer aus Maria Alm. Der Sieg in der allgemeinen Klasse ging nach Eschenau.

Bei Traumwetter ging am Samstag das 25. Ruperti-Landespreisschnalzen in Maria Alm über die Bühne. 29 Gruppen waren der Einladung der Schnalzergruppe Maria Alm gefolgt - und rund 1500 Zuschauer verfolgten den Bewerb. Den Landesmeistertitel (die Gesamtwertung) holte sich Maria Alm vor Dorfgastein und Saalfelden. In der Allgemeinen Klasse siegte Eschenau vor St. Veit und Taxenbach, bei der Jugend Maria Alm vor Saalfelden und Dorfgastein.

Quelle: SN