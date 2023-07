Maria Alm: Küchengehilfen sollen Hotel bestohlen haben

Seit Mai sollen vier ungarische Staatsangehörige zwischen 22 und 25 Jahren, die in einem Gastronomiebetrieb in Maria Alm als Tellerwäscher und Küchengehilfen beschäftigt waren, Geschirr in großer Anzahl, Wechselgeld und Getränke gestohlen und nach Ungarn gebracht haben. Der Geschäftsführer erstattete am Dienstag Anzeige.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER