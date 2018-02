Maria Alm: Nach Großbrand am Bauernhof packt das Dorf mit an

Landwirt Hermann Schwaiger und seine Familie hat es hart getroffen. In Maria Alm kam Unterstützung von allen Seiten: "Vorerst kann ich nur Danke sagen".

Ringsum die Winteridylle - und vor Augen ein Bild der Zerstörung. Als die PN am Dienstagvormittag beim Rohrmoosgut im Krallerwinkl eintreffen, wird in Schutt und Asche gebaggert, geschaufelt, repariert. Das 600 Quadratmeter große Wirtschaftsgebäude ist niedergebrannt, die Reste müssen abgetragen werden. Das Wohnhaus inklusive der Fremdenzimmer ist stark beschädigt.

Landwirt Hermann Schwaiger (35) steht der Schock noch ins Gesicht geschrieben. Er erinnert sich, wie das Unheil am Sonntag gegen 11 Uhr Vormittag seinen Lauf nahm: "Plötzlich habe ich Rauch gesehen, wollte selbst noch mit einem Feuerlöscher die Flammen bekämpfen." Aber es war aussichtslos: "Wir haben nur noch geschaut, dass wir die Tiere aus dem Stall bekommen." Die acht Bewohner - die junge Familie mit vier Kindern und die zwei Altbauersleut' - waren rechtzeitig in Sicherheit, genauso wie einige Pensionsgäste. Alle Bewohner kamen bei Verwandten bzw. in einem Hotel unter. Die Tiere wurden von umliegenden Landwirten aufgenommen. Insgesamt sind 78 Rinder, etwa 25 Schafe und vier Ziegen aus dem brennenden Stall getrieben worden.

Kurz nach dem Eintreffen von Einsatzleiter Hannes Esselberger, dem Almer Ortskommandanten, wurde die höchste Feuerwehr-Alarmstufe vier ausgerufen. Ein Alarm für den gesamten Abschnitt. Insgesamt 192 Einsatzkräfte - Feuerwehren aus Zell am See bis Lofer - rückten mit 34 Fahrzeugen an. Das Wasser wurde aus dem nahe gelegenen Krallerbach gefördert. Aber erst nachdem das Dach mit einem Kran geöffnet worden war, konnte das Feuer effizient bekämpft werden. Nach mehreren Stunden Löscharbeiten war der Brand am Wohngebäude unter Kontrolle. Mit Saugern wurde in den unteren Stockwerken Löschwasser entfernt, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.

"Jetzt ist der Kopf voll. Man rechnet ja nicht damit, plötzlich vor so einem Schaden zu stehen", sagt Schwaiger. Es ist ihm ein Anliegen, ein paar Worte an all die tatkräftigen Helfer zu richten: "Feuerwehr, Gemeinde, Nachbarn, einfach alle miteinander. Es ist unglaublich, wie viele Leute anpacken, anrufen, uns helfen. Vorerst können wir nur Danke sagen." Der Zusammenhalt imponiert auch Bürgermeister Alois Gadenstätter: "Das ist wirklich gewaltig." Er war selbst umgehend an Ort und Stelle: "Ich habe die Meldung von einem Brand bekommen, bin hingefahren und habe die ganze Misere gesehen. Es ist sehr tragisch, dass der Brand auch noch aufs Wohnhaus übergegriffen hat."

Brandexperten hatten am Montag begonnen, die Ursache für das Unglück zu finden. Es habe sehr gute Aussagen von Augenzeugen gegeben. Brandsachverständiger Walter Kittl erläuterte den "Wir dürften fündig geworden sein. Am wahrscheinlichsten war es ein elektrischer Defekt an einem Weidezaungerät, das für einen Freilaufstall eingeschaltet war. Dort befand sich auch der Brandherd zwischen Silo und Stallgebäude."

Detail am Rande: Laut Kittl machte die Familie Schwaiger an dem sonnigen Sonntag 20 Minuten vor dem Brandausbruch noch einige Fotos von der schönen Anlage. Diese waren für die Homepage bzw. die Zimmervermietung vorgesehen. Doch wenig später herrschte ein komplett anderes Bild. Von wunderbar einladenden Momentaufnahmen keine Spur mehr.

Die Höhe des Gesamtschadens war Anfang dieser Woche noch nicht bekannt.