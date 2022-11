Maria Alm: Pkw-Lenker schlich mit Sommerreifen über verschneiten Filzensattel

Gleich drei Autos soll ein 24-jähriger Pinzgauer am Freitagabend auf der B311 in Bruck gerammt und beschädigt haben. Drei Tage und groß angelegte Suchaktionen später kam der Mann reumütig zur Polizei.

Seit bald 150 Jahren sorgen Ehrenamtliche in einer Genossenschaft für die Versorgung von Rauris mit Wasser. Künftig liefern sie auch Strom.

Politik

Wieder einmal gibt es ein neues Projekt für das Thermengelände in St. Martin. Die Projektentwickler nennen es "Thermal-Resort-Dorf" und haben es am Montagabend in St. Martin vor rund 150 Interessierten …