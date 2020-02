Maria Alm: Streit bei Faschingsumzug endet mit Führerschein-Abnahme

Zu einer wüsten Auseinandersetzung ist es am späten Sonntagabend bei einer Faschingsveranstaltung in Maria Alm gekommen. Einer der Streithähne ging dabei kurzfristig k.o. - und musste danach seinen Führerschein abgeben.

Zu dem Streit war es nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 21:00 Uhr gekommen. Ein 51-jähriger Ungar und ein noch unbekannter Einheimischer beflegelten sich dabei zunächst verbal ehe es handgreiflich wurde.

Denn der Pinzgauer soll dem Ungarn einen Stoß versetzt haben. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte aus mehr als einem Meter Höhe vom Faschingswagen. Der 51-jährige schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und verlor für kurze Zeit das Bewusstsein. Der Ungar ließ sich jedoch von herbeigerufenen Rotkreuz-Sanitätern nicht behandeln sondern wankte zu seinem geparkten Auto.

Beim Ausparkmanöver touchierte der 51-Jährige mit seinem Wagen mehrere abgestellte Pkw ehe er von anwesenden Passanten an der Weiterfahrt gehindert werden.

Jetzt schritt die Polizei ein und führte einen Alkotest durch. Resultat: 1,76 Promille. Die Polizisten nahmen dem Ungarn den Führerschein an Ort und Stelle ab.

Nach der erfolgten Unfallaufnahme wurde der 51-jährige Unfalllenker vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in das Tauernklinikum nach Zell am See gebracht.

Quelle: SN