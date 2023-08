Mariapfarr feiert gleich drei Feste auf einmal

Von kommendem Freitag bis Sonntag reiht sich in der neuen Marktgemeinde Mariapfarr ein Höhepunkt an den nächsten.

Am 7. August 2020 hat alles begonnen. Damals begann Festobmann Hermann Jäger mit seinem zwölfköpfigen Festkomitee mit der Planung. Heute, 26 Hauptsitzungen später, freut sich ganz Mariapfarr auf das Festwochenende: "Die Dimension des Festes war absehbar. So etwas gab es in Mariapfarr noch nicht. Wir wollten einfach genügend Vorlauf haben. Mit unseren drei Programmpunkten könnte man normal drei Festwochenenden ausfüllen", sagt Jäger im LN- Gespräch.

Am Freitag steht die Feier 1100 Jahre urkundliche Erwähnung der "Pfarre Pfarr" im Mittelpunkt: "Dabei wird jetzt auch die Markterhebung von Mariapfarr gebührend gefeiert." Beim Tag der Sicherheit am Samstag werden einige Blaulicht- und Hilfsorganisationen aus dem Ort vorgestellt. "Die Hundestaffel der Polizei ist vor Ort und auch ein Platzkonzert der Polizeimusik sowie ein Rekordversuch von Franz Müllner mit unserer Feuerwehrjugend stehen auf dem Programm." Krönender Abschluss des Tages ist das 130-Jahr-Jubiläum der FF Mariapfarr.

Am Sonntag findet schließlich das Fest der Lungauer Volkskultur, das nur alle sechs Jahre begangen wird, statt. "Erstmals findet das gesellige Beisammensein im Anschluss an den Festakt in einem Bierzelt statt. 65 Vereine mit knapp 1800 marschierenden Teilnehmern sind bei uns zu Gast", sagt der 30-Jährige.

Besondere Herausforderung sei die Planung der Abwicklung gewesen: "Allein um den Festbetrieb aufrechtzuerhalten, braucht es 1200 Arbeitsschichten. Das reicht vom Parkplatzeinweiser über Kellner bis hin zur Festküche. Vermutlich ist es das größte Bierzelt, das jemals im Lungau aufgestellt wurde", sagt Jäger. Die Maße? 35 x 85 Meter misst das Hauptzelt. Zusätzlich wird es eine Schnapsbar mit 15 x 35 Metern geben. Weiters gibt es auch noch eine Weinbar und einen großen Weizen-Schirm. "Neben unserem Hauptkomitee gibt es auch weitere Sub-Gremien, die uns tatkräftig unterstützen und unsere geplante Abwicklung ermöglichen." Parkmöglichkeiten gibt es übrigens im Gewerbegebiet Bruckdorf, beim Villa-Parkplatz sowie im Bereich Ortseinfahrt Miesdorf. Außerdem wird es mehrere Heimbringer-Taxis geben.

"Ich wünsche uns schönes Wetter und viele gut aufgelegte Festbesucher sowie ein unfallfreies Fest und dass wir im Anschluss auf ein erfolgreiches Fest Mariapfarr 2023 zurückblicken können. Es war ein tolles Zusammenarbeiten. Vielen Dank an alle für die großartige Unterstützung", sagt Festobmann Hermann Jäger, der in Mariapfarr FF-Ortsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter ist.