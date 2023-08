Mariapfarr hatte am "Hohen Festtag" einiges zu feiern

Das Namenstagsfest der Kirche wurde am Dienstag im Lungau groß gefeiert. Für einen hieß es aber Abschied nehmen - Pfarrer Bernhard Rohrmoser verabschiedet sich nach 19 Jahren aus dem Lungau.

Defilierung der Vereine am Dienstag in Mariapfarr.

Im Jahr 923 wurde die Wallfahrtskirche Mariapfarr erstmals urkundlich erwähnt. Sie gilt als erste und älteste Kirche, als "Mutterkirche" des Lungau, und wurde 1225 als bedeutsamer Wallfahrtsort bestätigt. 2018 wurde die Pfarrkirche "Zu unserer Lieben Frau" schließlich zur Basilika erhoben.

Der Hohe Festtag in Mariapfarr begann mit dem feierlichen Patroziniumsgottesdienst mit Kräuterweihe durch Erzbischof Franz Lackner - gemeinsam mit Pfarrer Bernhard Rohrmoser, der Mariapfarr nach 19 Jahren verlässt und mit September in die Pfarre Großarl-Hüttschlag wechselt. Der künftige Seelsorger in Mariapfarr heißt Pater Paul.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurde Pfarrer Rohrmoser von den vier Gemeinden der Pfarre (Mariapfarr, Weißpriach, Göriach und St. Andrä) sowie allen Vereinen der vier Orte verabschiedet. Für ihn gab es große Anerkennung für das Geleistete in all den Jahren und die besten Wünsche für Pfarrer Rohrmoser und seine Pfarrhausfrau und pastorale Assistentin Sylvia Fritzenwallner. Mit großem Dank, in höchster Wertschätzung und zum immerwährenden Andenken überreichten die Bürgermeister der vier Gemeinden eine handgeschnitzte Statue der Marienfigur - im Unterschied zum steinernen Original hat das nunmehrige Kunstwerk (gefertigt vom Mariapfarrer Künstler Reinhard Feldinger) auch das Zepter in der Hand und das Jesuskind am Arm. Das Geschenk der Vereine war ein Modell der Basilika Minor, gefertigt von Thomas Lanschützer aus Mariapfarr. Vom Landesfeuerwehrverband gab es für Pfarrer Rohrmoser eine Auszeichnung, ist er doch selbst Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

Anschließend erfolgte die Defilierung der Vereine an der Ehrentribüne am Josef-Mohr-Platz, mit Ehrensalut der Schützenkompanie Mariapfarr und Ehrentänzen des Mariapfarrer und St. Andräer Samson mit den Zwergen.

Mariapfarr ist mit 1. August auch zur Marktgemeinde erhoben worden. Das wird, ebenso wie das 1100-Jahr-Jubiläum, ab 1. September gebührend gefeiert.