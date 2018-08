Am Mittwochabend kam es in Mariapfarr auf der Weißpriacher Landesstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Lungau verletzt wurde. Ein 67-jähriger Pkw-Lenker, ebenfalls ein Einheimischer, dürfte den Mann auf dem Motorrad übersehen haben. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker in das Krankenhaus Tamsweg eingeliefert. Beide Alkomattests verliefen negativ. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Quelle: SN