Mariapfarr schenkt Oberndorf 18 (!) Tore ein

Diesen Kantersieg wird die U15 Mannschaft der SG Lungau wohl lange nicht vergessen.

Christian Schreilechner: 9 Tore. Lukas Thanner: 3 Tore. Julian Zehner: 2 Tore. Alexander Lanschützer, Franz Premm, Ben Schoklitsch und Maximilian Schwab: Jeweils ein Tor. 10:0 lautete der Halbzeitstand in der Sunnseitn Arena. In der zweiten Hälfte folgten acht weitere Tore. Gleich in der ersten Runde sorgte das Team der SG Lungau mit Spielern aus Göriach, Mariapfarr, Mauterndorf, Ramingstein und Tamsweg in der U-15-Gruppe A für Furore: "Wir freuen uns über diesen Erfolg. Wir waren körperlich einfach präsenter. Unsere Mannschaft hat sich in einen Spielrausch gespielt. Sie hat unsere Vorgaben zu hundert Prozent umgesetzt. Es waren sehr schöne Spielzüge dabei. Im Training spielt Offensivfußball eine große Rolle", sagt Trainer Gerhard Thanner im LN-Gespräch, der die Mannschaft gemeinsam mit Franz Premm trainiert. "Der Fokus liegt jetzt beim schweren Auswärtsspiel gegen Fortuna Salzburg am Sonntag."