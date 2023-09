Mariapfarrs Kicker wollen zu Hause weiter eine Macht sein

Mit einer jungen Mannschaft schlägt sich Mariapfarr in der 1. Klasse Süd gut. Vor allem auf eigener Anlage zeigen sich die Lungauer sehr stark.

Nach zehn Jahren im Nachwuchs betreut Peter Bauer seit Sommer die Kampfmannschaft von Mariapfarr. Und der neue Trainer kann mit dem Saisonstart zufrieden sein. Nach acht Runden finden sich die Lungauer auf dem siebten Platz wieder. "Wir setzen auf eine junge Mannschaft. Jedes Spiel starten wir mit sechs bis acht unter 18-Jährigen aus dem eigenen Nachwuchs. Die Entwicklung stimmt, es geht in die richtige Richtung", betont Bauer.

Noch nicht nach Wunsch läuft es in der Fremde: Zuletzt verlor Mariapfarr in Großarl mit 1:4. "Auswärts tun wir uns noch schwer. Die Gegner kaufen uns oft die Schneid ab und nutzen unsere Fehler aus." Von den bisherigen vier Auswärtsspielen konnte nur eines gewonnen. Beim Schlusslicht Saalbach siegten die Lungauer mit 8:1.

Pudelwohl fühlen sich Routinier Bernhard Essl und Co. hingegen auf der eigenen Anlage. "Mit unseren Fans im Rücken können wir jedem Gegner in der Liga gefährlich werden", erklärt Bauer, dessen Mannschaft in vier Heimspielen schon neun Zähler holen konnte. Den nächsten Heimdreier peilen die Mariapfarr-Kicker am Sonntag gegen die Saalfelden 1b an. "Da sollte wieder etwas möglich sein. Wenn alles nach Wunsch läuft, dann ist in dieser Saison ein Platz in den Top-Fünf möglich."