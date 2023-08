Mariapfarrs Ortsgeschichte neu betrachtet

Vor 1100 Jahren wurde die Wallfahrtskirche und der Ort Mariapfarr erstmals urkundlich erwähnt. Das Jubiläum gab Anlass, eine neue Ortschronik aufzulegen. Sechs Jahre lang erarbeitete ein Autorenteam die Geschichte des "Kirchenortes". Am 26. Oktober wird das Werk "Die Pfarr zu Pfarr" präsentiert.

Peter Klammer hat seit 2017 an der Ortschronik Mariapfarr gearbeitet. Das Cover ziert das Bild der „unvollständigen“ Steinguss-Madonna, deren Original sich heute in den USA befindet.

Historiker, Autor und Verleger Peter Klammer hatte gerade die Mauterndorfer Chronik fertiggestellt. 2017 war das, zum 800-Jahr-Jubiläum der mittelalterlichen Marktgemeinde. Kurz danach klopfte schon der damalige Mariapfarrer Bürgermeister Franz Doppler an. Mit der Idee, zum 1100-Jahr-Jubiläum eine neue Ortschronik aufzulegen. Sechs Jahre dauerte es bis zur Fertigstellung.

Allein die Recherche ist ein enormer Aufwand, erst danach geht es ans Schreiben. "Die Archivarbeit ist die Hauptarbeit. Man muss die Quellen kennen, in jede Thematik aufs Neue hineingehen und dennoch eine Linie durchziehen", so Klammer. Unzählige Stunden hat er sich im Dekanatsarchiv Tamsweg sowie im Archiv der Erzdiözese und des Landes durch verstaubte Schriften gearbeitet. Das Material scheint endlos, die historische Recherche ergibt immer wieder neue Ansätze und führt zu neuen Fakten. So wird die nunmehrige Betrachtung manch Korrekturen des bisherigen Wissens und auch neue Erkenntnisse erlauben. Die Ortschronik ist anders aufgebaut als bisher bekannte Chroniken. "Die Pfarrer geben den Weg vor. Seit 1500 sind alle Pfarrer, die in Mariapfarr wirkten, lückenlos bekannt."

Mariapfarr gilt seit dem Mittelalter als kirchliches Zentrum des Lungaus - dies nicht immer zugunsten der weltlichen Entwicklung des Ortes. "Manche Pfarrer waren vierzig, manche zwanzig, manche zwei Jahre im Amt." Eine Pfarre zu führen, setzte ein gewisses "Eigenkapital" voraus. "Pfarrhof und Grundstücke waren im Eigentum des Pfarrers. So musste der Nachfolger den Besitz von seinem Vorgänger jeweils abkaufen." In Mariapfarr ist die "Breitwiese" als das zentrale, mächtigste Grundstück des Pfarrers bekannt. Um die unantastbare, unverkäufliche Fläche gibt es viele Geschichten. Inzwischen ist Mariapfarr eine Marktgemeinde, die Ortschronik, die den Titel "Die Pfarr zu Pfarr" trägt, ist in Publikation. Präsentiert wird das Werk am 26. Oktober, auf den Tag genau ist es das Datum der urkundlichen Ersterwähnung.

384 Seiten haben Peter Klammer und sein Autorenteam gefüllt. Die Themen der einzelnen Kapitel sind Karantanien, Althofen, die Pfarrer, die Zeit der Weltkriege, die touristische Entwicklung und die Vereine, die Partnergemeinde Matadepera sowie die Häuserchronik im Ortsbereich.