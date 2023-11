Mariapfarrs Youngsters vergessen zu oft aufs Verteidigen

Offensiv zeigt sich Mariapfarr in der bisherigen Herbstsaison oft von seiner besten Seite, in der Defensive gibt es aber noch viel Luft nach oben.

Etwas länger als geplant wird die Herbstsaison wohl für Mariapfarr dauern. Nachdem das Duell mit Flachau am vergangenen Wochenende dem Wintereinbruch zum Opfer fiel, haben die Lungauer noch zwei Spiele vor sich. Bevor die Flachau-Partie am 18. November nachgetragen wird, steht am Samstag in der 1. Klasse Süd noch das Heimspiel gegen Schlusslicht Saalbach-Hinterglemm auf dem Programm.

Und Mariapfarr-Trainer Peter Bauer hat bis zur Winterpause noch einiges vor: "Wir wollen noch sechs Punkte holen, dann können wir mit dem Herbst zufrieden sein." Derzeit finden sich die Lungauer mit 18 Punkten auf dem zehnten Platz wieder. Wo der Trainer im Winter ansetzen muss, wird bei einem Blick auf die Tordifferenz schnell ersichtlich. Mariapfarr stellt mit 36 Toren zwar die viertbeste Offensive der Liga, in der Defensive hapert es aber. 34 Gegentore in 14 Spielen sind zu viel. "Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die natürlich gerne nach vorne spielt. Leider vernachlässigen sie dann immer wieder die Defensive. Da müssen wir sicher noch einiges aufholen", erklärt Trainer Bauer, der teilweise sechs, sieben 16 bis 18-Jährige Youngsters aufs Feld schickt. "Grundsätzlich bin ich mit der Entwicklung meiner Mannschaft zufrieden. Ich hätte uns zwar etwas weiter vorne erwartet, aber wir können bis zur Pause noch einiges aufholen."