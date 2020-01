Marienstatue zerstört, Einbrüche, Diebstähle, Gewalt: Drei 15-Jährige in Salzburg vor Gericht

Obwohl allesamt erst 15 Jahre alt, sollen drei Burschen in der Stadt Salzburg und in ihrem Nahbereich gleich eine ganze Serie von teils durchaus schwerer wiegenden Straftaten verübt haben. Am Freitag musste das junge Trio vor einem Jugendschöffensenat (Vorsitz: Richterin Verena Wegleiter) Platz nehmen.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.