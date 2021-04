Marihuana und Kokain: Drogenlenker auf der A10 bei Hallein gestoppt

Der Fahrer verweigerte die Vorführung zum Amtsarzt und war außerdem ohne Führerschein unterwegs.

In der Nacht auf Dienstag führte die Autobahnpolizei Schwerpunktkontrollen auf der A10 bezüglich Alkohol- und Suchtgiftlenkern durch. Um 23:10 Uhr fiel ein Pkw auf Grund seiner auffälligen Fahrweise auf der A10 in Fahrtrichtung Villach kurz vor der Ausfahrt Hallein auf. Bei der anschließenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle in der Anhaltebucht bei der Abfahrt Hallein konnten Symptome einer Beeinträchtigung bei dem Lenker wahrgenommen werden. Der Alkovortest war negativ. Ein anschließender Drogenspeicheltest verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde freiwillig ein Drogenurintest durchgeführt welcher positiv auf THC und Kokain ausfiel. Die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Lenker. Der Führerschein konnte nicht vorläufig abgenommen werden, da dieser bereits seit dem 12. Jänner 2021 als verloren gemeldet wurde und bis dato kein neuer beantragt wurde. Der Lenker wird zur Anzeige gebracht, berichtet die Polizei in einer Aussendung.