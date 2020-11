Marke von einer Million Radfahrer übersprungen

In zehn Monaten zählte die Stadt Salzburg eine Million Radfahrer am Salzachradweg in der Nähe der Staatsbrücke.

Am 15. Jänner hat die Stadt Salzburg am Salzachradweg (Giselakai) knapp vor der Staatsbrücke eine Radzählstelle in Betrieb genommen - um den Radverkehr sichtbar zu machen. Seit Mittwoch ist die Zahl erstmals siebenstellig. Das heißt: Mehr als eine Million Radfahrer wurden in den vergangenen zehn Monaten gezählt. Die Stele zeigt auch den Tageswert an. Im Schnitt wurden täglich 3222 Radler am Giselakai gezählt. Der Höchstwert wurde mit 7093 Radfahrer am 9. Juli gemessen. "Das Radfahren in der Stadt ist nicht nur oft die schnellste Art voranzukommen. Es tut auch dem eigenen Körper und der Seele gut und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verkehrsentlastung und zum Klimaschutz", sagt Stadträtin Martina Berthold (Bürgerliste).

Quelle: SN