Marktschellenberg: Polizei fand in zwei Autos Marihuana

Junge Österreicher, die laut eigenen Angaben in die Therme unterwegs waren, hatten Joints im Auto. Kurz darauf wurde ein weiteres Fahrzeug gefilzt - wieder kam Marihuana zum Vorschein.

Eine am Montagnachmittag durchgeführte Kontrollstelle der Grenzpolizeiinspektion Piding auf der B305 im Bereich Marktschellenberg im benachbarten Bayern führte gleich zur mehrfachen Sicherstellungen von Marihuana. Die Insassen von zwei Fahrzeugen waren unabhängig voneinander auf dem Weg von Salzburg in die Therme nach Berchtesgaden. Aufgrund der merklichen Nervosität der Insassen wurden beide Pkw einer genaueren Kontrolle unterzogen.

Bei der Durchsuchung eines VW Golf wurden die Beamten in einem Brillenetui fündig. Fünf konsumfertige Joints hatten die beiden 19-jährigen Österreicher an Bord. Weitere fünf Gramm Marihuana konnten in einer Jacke sichergestellt werden. Nach dem ersten Schock offenbarte der Beifahrer, dass die aufgefundenen Drogen ihm gehören würden.

Drei Teenager hatten 24 Gramm Marihuana dabei

In einem kurz darauf folgenden VW Passat, welcher mit drei jungen Männern im Alter von 17 bis 19 Jahren besetzt war, wurden die Fahnder gleich an drei Stellen fündig. Letztendlich konnten die Schleierfahnder 24 Gramm Marihuana sicherstellen. Im Rahmen der Vernehmung konnte dem 19-jährigen rumänischen Fahrer der Großteil des Betäubungsmittels zugeordnet werden.

Drei Beschuldigte wurden auf die Dienststelle nach Piding gebracht. Dort wurden sie wegen Schmuggel von Betäubungsmitteln angezeigt.



Quelle: SN