Marmorkrebse aus Lieferinger Seen sollen gegessen werden

Die Ausbreitung der invasiven Art soll durch strenge Regeln wie ein Transportverbot verhindert werden. Salzburg plant eine Ausnahme.

Im Jahr 2018 fanden Fischer erstmals Marmorkrebse im Karlsbader Weiher in Salzburg-Liefering. Mittlerweile ist das Gewässer voll von den Tieren. Auch am Freitag kann Daniela Latzer, Geschäftsführerin des Landesfischereiverbands, Krebse aus einer Reuse ziehen, die am Vorabend ausgelegt wurde.

Die Krebsart kann sich in heimischen Gewässern ausbreiten, weil sie sehr anpassungsfähig ist, wenig Fressfeinde hat und sich auch ohne Männchen fortpflanzen kann. Die Verbreitung der invasiven Art soll durch eine EU-weite Verordnung unterbunden werden. Das macht allerdings die ...