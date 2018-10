Marokkaner attackierte Libyer mit Rasiermesser

Auseiandersetzung im Zimmer einer Asylunterkunft in Bergheim. Opfer in ärztlicher Behandlung.

Bereits am Dienstag in den Morgenstunden kam es in einer Asylunterkunft in Bergheim laut Polizei zu einer Attacke mit einem Rasiermesser. Ein 20-jähriger Marokkaner ging demnach ins Zimmer eines 30-jähriger Libyer und fügte ihm dort mit besagtem Messer mehrere Schnittverletzungen zu. Das Opfer wurde dabei auch mehrfach bedroht.

Der Marokkaner war stark alkoholisiert (1,96 Promille). Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert. Das Opfer begab sich in ärztliche Behandlung.

Quelle: SN