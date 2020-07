Marokkaner erneut angeklagt: Wollte er Mithäftlinge für den IS anwerben?

Die Staatsanwaltschaft hat kürzlich Anklage gegen einen 30-jährigen Marokkaner wegen des Verdachts der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (Paragraf 278b Strafgesetzbuch) eingebracht. Demnach soll der Mann in seiner Zeit als U-Häftling in der Justizanstalt Puch-Urstein versucht haben, zwei Mithäftlinge für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) anzuwerben.

Bemerkenswert: Es ist nicht die erste Anklage bzw. das erste Verfahren wegen § 278b gegen den Marokkaner - ihm wurde bereits vor einigen Jahren vorgeworfen, als "Späher" IS-Mitglieder logistisch und psychologisch unterstützt zu haben: Der Mann wurde aber im August 2018 im Zweifel freigesprochen, nachdem der Oberste Gerichtshof das Urteil aus erster Instanz (sechs Jahre Gefängnis) gekippt hatte.

Nach dem rechtskräftigen Freispruch brachte der 30-Jährige Klage gegen die Republik ein - 692 Tage saß er bis dahin in U-Haft. Er fordert dafür 275.869,12 Euro Schadenersatz. Das Verfahren ist am Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien anhängig.

Quelle: SN