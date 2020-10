Maske auf der Piste: Wird dieser Winter atemberaubend?

Durch das, was ist, nicht beunruhigen lassen. Dafür die Zeit bis zum Saisonstart überlegt für gute Konzepte nützen. So lautet die Philosophie von Ski amadé.

Just an jenem Tag, an dem Ski amadé (25 Orte, fünf Regionen; 760 Pistenkilometer, 270 Lifte) die Pläne und Angebote für den Winter 2020/21 präsentierte, geschah das: Deutschland und die Niederlande sprachen eine Reisewarnung für Österreich aus. Aus diesen beiden Ländern stammen im Winter gut 60 Prozent der Salzburg-Urlauber.

Wolfgang Egger, Präsident von Ski amadé und Vorstand der Gasteiner Bergbahnen AG, bleibt dennoch zuversichtlich: "Natürlich ist das für uns eine denkbar schlechte Ausgangsposition. Aber wir haben noch Zeit. ...