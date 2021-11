"Maskenmänner" hatten richtiges Gespür

Plötzlich sind FFP2-Masken wieder gefragt. Damit läuft auch das Geschäft für zwei Salzburger wieder an, die ihre Nische gefunden haben.

Über mangelnde Geschäfte kann sich Wolfgang Rubenzer derzeit nicht beklagen. Der Walser sattelte während des ersten Lockdowns aus einer Not heraus auf den Verkauf von FFP2-Schutzmasken um und hatte damit wohl das richtige Gespür. "Die Verkaufszahlen explodieren gerade. Im Vergleich zu den Sommermonaten haben sie sich vervierfacht", sagt Rubenzer.

Das Liege vor allem daran, dass das Land Salzburg am Wochenende eine erweiterte Maskenpflicht verkündete, die seit Anfang der Woche gilt. So müssen Kunden und Mitarbeiter in geschlossenen Räumen ...