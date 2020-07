Maskenstreit in Salzburger O-Bus endete mit mehreren Platzwunden

43-Jähriger Fahrgast wurde von drei Jugendlichen attackiert.

Mehrere Platzwunden erlitt am Freitag ein 43-jähriger Fahrgast in einem O-Bus in der Stadt Salzburg, nachdem er drei Jugendliche dazu aufgefordert hatte, Schutzmasken aufzusetzen. Als sich die Teenager weigerten, packte der Salzburger einen der drei am Genick. Daraufhin attackierten ihn die 14- und 15-Jährigen (einer mit österreichischer, zwei mit russischer Staatsangehörigkeit) mit Fußtritten und Faustschlägen. Bei Eintreffen der Polizei hatten die Jugendlichen den Bus bereits verlassen, sie konnten jedoch kurze Zeit später von einer Streife angehalten werden. Der 43-Jährige erlitt Platzwunden an der Stirn und wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins UKH Salzburg verbracht.

Quelle: SN