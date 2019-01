Maskiertes Trio überfiel 67-Jährigen in seinem Haus

Die Fahndung der Polizei dauerte bis spät in die Nacht. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe war sie allerdings noch erfolglos. Die Beamten waren auf der Suche nach zwei Männern und einer Frau.

Das Trio war gegen 14 Uhr am Montag in ein Haus in der Gemeinde Großarl eingedrungen. Das Gebäude befindet sich etwa zwei Kilometer vom eigentlichen Ortskern entfernt. Ein 67-jähriger Mann, dessen Sohn samt Familie ebenfalls in dem Haus lebt, wurde von den drei maskierten Tätern verletzt und musste ins Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Zumindest ein Täter soll eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Das Trio durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Die Höhe der Beute ist nicht bekannt. Am Abend wurde das Opfer noch einvernommen. Die Polizei geht von einer sogenannten Home-Invasion aus. Dass die Täter also das Haus, das sie ausraubten, gezielt aussuchten und auch planten, die Bewohner bei der Tat zu überwältigen.

Quelle: SN, Apa